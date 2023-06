Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, in un’intervista a LaPresse conferma Paulo Sousa come allenatore dei granata per la prossima stagione e commenta le prime operazioni di mercato condotte in questi giorni: "Sono confidente che la Salernitana può ripetere una bellissima stagione e Sousa è l’allenatore giusto per questo. Noi dobbiamo crescere e trasferire grande entusiasmo, senza però caricarci di aspettative.

Siamo una società che sta dimostrando una progressione continua e costante di investimento. E’ evidente che il campionato italiano non è facile, siamo una delle pochissime squadre che a giugno ha riscattato due giocatori importanti, come Lorenzo Pirola, già riscattato, e Boulaye Dia, che verrà riscattato da qui a pochi giorni".