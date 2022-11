Beppe Sala, intervenuto nel corso dell'evento organizzato dalla Rcs Academy, parla della polemica sul nuovo stadio di Milan e Inter. "Che ne facciamo di San Siro? Io amo fortemente San Siro, ma loro non vogliono rimetterlo a posto. Ho provato a convincerli. Le squadre dovranno fare un progetto esecutivo e poi andremo in consiglio. È chiaro che è difficile, quando uno dice: San Siro deve restare su. Va bene ma cosa ne facciamo? Io lo amo follemente, le squadre ho provato a convincerle ma mi dicono: non si riesce perché dovremmo giocare fuori due anni. Se ci fosse una proposta seria sarei contento, ma noi non siamo quelli che vogliono bloccare il processo, qualcun altro invece sì. L’intenzione e il programma della mia amministrazione è chiaro: facciamo quello che la legge ci dice. Abbiamo affrontato due anni di discussioni per riportare le società a quello che dice la legge. Il dibattito pubblico è obbligatorio. L’ho detto mille volte: mi auguro di essere in condizione di esprimerci dopo favorevolmente. I club devono fare un progetto esecutivo, che non possono se prima la Giunta non gli dice di andare avanti”.