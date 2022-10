Purtroppo, la sua Inter non è riuscita a regalargli la soddisfazione di una vittoria nel match contro la Roma. Ma comunque, legittimo pensare che Alessandro Michieletto avrà vissuto emozioni fortissime sabato pomeriggio, quando prima della partita ha calcato il prato di San Siro per ricevere una maglia personalizzata col numero 5 della sua squadra del cuore. Un premio simbolico per lo schiacciatore della Trentino Volley dopo la conquista del Mondiale in Polonia con la Nazionale italiana.