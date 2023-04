Il Milan può credere concretamente al sogno di vincere la sua ottava Champions League, a patto che in campo si comporti come fatto nella doppia sfida contro il Napoli. Lo ha detto Walter Sabatini, intervistato in esclusiva a Milannews.it: "I rossoneri possono ambire a questo tipo di traguardo, se avranno lo stesso acume tattico mostrato ai quarti di finale".

Il primo ostacolo verso la gloria è rappresentato dall'Inter, in un San Siro che ospiterà andata e ritorno della semifinale, visto che il progetto nuovo stadio a Milano fatica a decollare: "Un club come il Milan deve ambire a avere un suo impianto, ma mi sembra che da qualche anno stia perseguendo questa strada. Logico che ci vuole il suo tempo. Non è qualcosa che costruisci dall'oggi al domani", le parole dell'ex dirigente di Roma Inter e Salernitana, tra le altre.