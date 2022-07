Il piano per allestire la rosa per la stagione che sta per iniziare è chiarissimo e lo ha confermato anche Simone Inzaghi nella conferenza stampa odierna. "Ora dovremo rimpiazzare l'uscita di Ranocchia, i direttori stanno già lavorando in quel senso perché ora abbiamo solo De Vrij come centrale - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. L'obiettivo è avere venti giocatori di movimento perché servirà cambiare nella prima parte di stagione. Vogliamo aggregare tre giocatori della Primavera in pianta stabile con noi dopo lo scudetto vinto: avremo i due fratelli Carboni in ritiro, Valentin lo aggregheremo come Casadei. Ha già esordito Zanotti che se l'è meritato, spero di farne esordire qualche altro. So che è difficile, ma spero di poterlo fare perché puntiamo tanto sui giovani".