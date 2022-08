Uno sguardo alla A: che idea s’è fatto?

“Il Milan è partito subito forte. Così come Inter, Juve e Napoli a livello di risultati. Il mercato completerà ulteriormente tutte le squadre”.

Che mercato è stato fin adesso?

“Vedo il Milan sempre preciso nelle scelte che fa. A Napoli Kvaratskhelia è l’ennesimo talento scoperto che conoscevano in pochi, l’impatto con l’Italia non è mai facile. Certezze non ce n’erano, si è presentato bene”.