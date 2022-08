Non ha celato ai suoi giocatori la delusione per il modo in cui hanno giocato il primo tempo il tecnico della Roma José Mourinho. Che ai microfoni di DAZN, spiega con parole che più semplici non si può come ha interloquito con il suo gruppo all'intervallo: "Ho detto che mi vergognavo di loro, ho detto alla mia squadra che mi vergognavo di loro. Non possiamo arrivare qui e giocare con questo atteggiamento, ho detto al mio secondo Salvatore Foti di pregare affinché finisse 1-0, ho detto ai giocatori di approfittare della fortuna avuta oggi. Nel primo tempo la partita poteva finire così, siamo stati dominati e abbiamo gestito male le difficoltà. A Massimiliano Allegri ho detto che abbiamo avuto un culo incredibile a chiudere 1-0 il primo tempo. Nella ripresa siamo stati una squadra completamente diversa, anch se avevo pochissime soluzioni offensive. Per noi è stata difficile, ma abbiamo avuto un atteggiamento diverso, poi nella ripresa abbiamo meritato di vincere 1-0. Non dico che sia un risultato meritato, darei un valore che non abbiamo avuto è stato un primo tempo brutto”.