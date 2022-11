Intervenuto qualche tempo fa in diretta Youtube sul canale Gaming Intelligence, l'ex terzino dell'Inter Roberto Carlos, parlando di Pallone d'oro e Mondiale, è tornato indietro nel tempo parlando anche del suo passato all'Inter e della figura a tratti 'ingombrante' di Ronaldo. "Credo che gli allenatori che ho avuto mi hanno aiutato molto a crescere come calciatore e ad entrare nel sistema dei club, ovunque sia stato. Al Palmeiras, come all’Union San Joao o all’Inter. All’Inter ho sofferto un po’ di più perché giocavo come attaccante. Arrivai secondo nel 2002 perché anche Ronaldo ha segnato due gol, e ci ha regalato la Coppa del Mondo. Ma la cosa più importante era, mentre giocavo la Champions con il Real, che mi ha dato la possibilità di sommare punti per la vetta della classifica di miglior giocatore del mondo. Un atro giocatore che avrebbero potuto vincere il Pallone d’oro era Raul. Ma c’erano giocatori come Ronaldinho, Kaka, Figo, Zizou, Rivaldo. Del Piero, Totti… Io ho giocato con i migliori e contro i migliori. Ce n’erano tanti, e penso che, siccome è stato anche mio amico, Ronaldo sia stato un riferimento per tutti".