Robbie Williams, cantautore inglese e megastar del pop mondiale, collaborerà con la FIFA a diversi nuovi progetti musicali per tornei ed eventi ufficiali, tra cui il Mondiale per Club 2025 che si terrà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Autoproclamatosi "devoto" del bel gioco e attuale presidente del club inglese Port Vale FC, Williams è stato nominato dal presidente della FIFA Gianni Infantino ambasciatore della musica FIFA in occasione di un evento di lancio del FIFA Club World Cup 2025 Trophy Tour a New York, giovedì 16 gennaio 2025.

Sebbene i dettagli precisi dell'entusiasmante collaborazione tra la FIFA e uno degli artisti più venduti al mondo della musica saranno svelati in vista della partita di apertura della Coppa del Mondo per Club FIFA tra l'Al Ahly FC e l'Inter Miami CF all'Hard Rock Stadium di Miami sabato 14 giugno 2025, Williams ha già rivelato che eseguirà una canzone per l'imperdibile spettacolo sportivo della prossima estate. ⁠

"È un assoluto onore farlo", ha detto Williams al Presidente della FIFA di fronte a un pubblico costellato di star presso il flagship store di Manhattan di Tiffany & Co. Dopo aver eseguito alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui "Feel" e "Angels", l'ex star dei Take That ha espresso la sua gioia per la creazione della Coppa del Mondo per Club FIFA da 63 partite, che ritiene sia una garanzia di intrattenimento e di impressione.

"Ogni volta che c'è un'estate senza calcio, mi annoio molto, molto. In realtà mi sento solo senza calcio, eppure eccoci qui", ha spiegato Williams. "Grazie, FIFA, per aver creato questo per me, così non mi sento solo d'estate. Immagino che il calcio sia la mia coperta di sicurezza e cosa c'è di meglio di questa enorme competizione quest'estate? Non vedo l'ora di guardarla".