Marcelo Gallardo torna a casa. Dopo l'esperienza fugace all'Ittihad, il tecnico argentino ha trovato l'accordo con il River Plate, club della sua vita, per guidare la squadra fino al dicembre 2025. L'ex centrocampista, secondo quanto rivelato dal giornalista Cesar Luis Merlo su X, assumerà la carica lunedì e debutterà in panchina contro l'Huracán il prossimo 11 agosto. Una novità anche per Franco Carboni, fresco Millonario, che dunque saluta Martín Demichelis dopo pochi giorni.

🚨Marcelo Daniel Gallardo es el nuevo entrenador de River. El acuerdo ya es total.

*️⃣Asumirá el lunes y debutará frente a Huracán. Su contrato será hasta diciembre de 2025. #TratoHecho pic.twitter.com/9yF7HuWOZx — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 31, 2024