Marcelo Gallardo, che nelle prossime ore sarà ufficializzato come nuovo allenatore del River Plate, sta già pensando alla partita degli ottavi di finale di Copa Libertadores contro il Talleres e alla lista da consegnare alla CONMEBOL per la seconda fase della competizione. Per la quale, secondo il portale Perfil.com, il Muñeco ha già in mente le variazioni: considerando che sono cinque i cambi permessi dalla federazione tra una fase e l'altra, e avendo il River Plate comprato cinque nuovi giocatori e attendendone altri tre (Germán Pezzella, Maximiliano Meza e Fabricio Bustos), saranno inevitabili dei tagli.

A rischio esclusione sono Federico Gattoni e il terzino di proprietà Inter Franco Carboni, che verrebbero tagliati per via dell'ampio ventaglio di scelte a disposizione di Gallardo nei rispettivi ruoli: Carboni, in particolare, agisce nello slot dove sono presenti Enzo Díaz e Milton Casco. In ogni caso, la soluzione può essere solo temporanea visto che in caso di passaggio ai quarti possono essere effettuate nuove modifiche.