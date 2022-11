Tornato in Belgio per il recupero dal nuovo infortunio muscolare, Romelu Lukaku si è concesso una giornata da ritorno alle origini calcistiche. L'attaccante dell'Inter si è infatti recato in visita sui campi del settore giovanile dell'Anderlecht a Neerpede, lì dove ha mosso i primi passi da calciatore. Big Rom ha deciso di trascorrere così il giorno di riposo concesso dallo staff medico della Nazionale belga.