Ricardo Rodriguez, difensore del Torino, ha spiegato ai microfoni di Repubblica il suo punto di vista del derby di Torino messo in parallelo con quello di Milano, che lui ha giocato con la maglia del Milan: "hanno due storie importanti e anche un certo equilibrio di risultati: il derby è molto sentito nella settimana che precede la partita, poi lascia spazio ad altro. Per come lo vivo qui a Torino, invece, il derby è tutti i giorni".