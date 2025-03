La rosa del Chelsea del 2024 è quella più costosa mai stata creata in termini di investimenti per i cartellini dei calciatori. Questo è quanto emerge dal report della UEFA The European Club Finance and Investment Landscape, che analizza diversi parametri dei top club europei nell'ultimo campionato andato in archivio. Il club inglese ha speso ben 1,656 miliardi di euro per avere in rosa i calciatori a disposizione nel 2024 superando il record del Manchester United che nel 2023 aveva un parco giocatori per cui aveva speso 1,42 miliardi. Più staccato il Real Madrid che aveva a disposizione nel 2020 una rosa per la quale aveva affrontato spese pari a 1,33 miliardi.

Alle spalle dei Blues si trovano Real Madrid (1.073 milioni di euro), Manchester City (854 milioni), Paris Saint-Germain (808 milioni), il Manchester United (771 milioni) e il Bayern Monaco (765 milioni). A chiudere la top ten due italiane: la Juventus con 737 milioni e l'Inter, decima con 624 milioni. Nelle prime 20 trovano spazio anche Napoli, Milan e Roma.