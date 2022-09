Che momento sta attraversando Simone Inzaghi? Intervistato da TMW, Francesco Repice comincia la sua analisi partendo da un parellelo con Max Allegri: "Rispetto ad Allegri ha un gap di età e quindi di esperienza, e per gestire un grande spogliatoio serve anche quel vissuto che Inzaghi ancora non può avere per motivi anagrafici - dice il giornalista di Radio Rai -. Ha però uno staff tra i più preparati in Italia, quindi se riuscirà ad instaurare dei rapporti magari un pochino più tranquilli all'interno dello spogliatoio, ne verrà fuori tranquillamente".