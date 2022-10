Tuttosport propone oggi un'intervista a Bernd Reichart, Il nuovo amministratore delegato della A22, la società che sta provando a far rinascere la Superlega. "Ho ricevuto incoraggianti reazioni nelle prime quarantotto ore del mio incarico - dice -. Il mondo del calcio ha apprezzato il nostro approccio aperto al confronto onesto e leale nel quale cerco di focalizzare l’attenzione su quanto sta accadendo al calcio europeo, trasformazioni che possono farlo diventare meno rilevante a livello mondiale e di impoverire i club. Il clima di minacce e sanzioni, messo subito in atto dall’Uefa e da alcuni governi, aveva impedito di impostare un confronto. Dopodiché oggi ci presentiamo con un’evoluzione di quel progetto, con un torneo aperto e con un approccio completamente diverso".

Reichart proporrà "un torneo aperto, con retrocessioni e promozioni, che possa essere più attraente per il pubblico, più coinvolgente e meglio spendibile a livello globale. Ma siamo qui per ascoltare, per analizzare le idee di tutti e non per imporre un format, ma per costruirlo insieme. La sentenza della Corte Europea? È ovvio che la Corte, molto probabilmente, darà una cornice dentro la quale si dovrà costruire il futuro del calcio europeo. Se andremo a parlare da Ceferin? Certo. Beh, se lui vorrà ovviamente. Al momento gli abbiamo spedito una lettera che lui ha ricevuto e ha fatto sapere che risponderà a tempo debito. E dalla Fifa? Certamente".