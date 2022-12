La Reggina, avversaria giovedì dell'Inter in amichevole al Granillo, non va oltre lo 0-0 nel big match della 18esima giornata di Serie B contro il Bari. Un risultato a reti bianche arrivato al termine di una gara molto intensa, con due episodi dove è stato protagonista il VAR, tramite il quale l'arbitro Michael Fabbri ha annullato prima un gol segnato da Mehdi Dorval per i biancorossi per un tocco con il braccio, poi cancellato un rigore assegnato ai calabresi per fallo su Gabriele Gori da parte di Alessandro Mallamo, che però tocca prima il pallone.