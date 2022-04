Alessandro Cortinovis, difensore di scuola Atalanta protagonista di una buona stagione in Serie B con la maglia della Reggina, raggiunto da Calciomercato.com ha raccontato della sua esperienza nelle giovanili dell'Inter, durata però soltanto due mesi: "Prima di andare all'Inter avevo fatto un provino con l'Atalanta che però non mi fece sapere nulla, così andai a Milano ma quando mi richiamarono da Bergamo decisi di andare lì. Essendo bergamasco preferito giocare con l'Atalanta, e anche per la mia famiglia era più comodo accompagnarmi e venirmi a riprendere".



Ma è vero che tifa Inter?

"Quando ero più piccolo sì, ora diciamo che è una simpatia".