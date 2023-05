Nell'ultima partita interna vinta contro l'Atalanta l'Inter ha ringraziato, come noto, i quasi 2 milioni di spettatori totali che in questa stagione hanno affollato San Siro tra campionato e coppe. Un record per in nerazzurri con una media di 72.640 spettatori a partita mai raggiunta prima. In Europa, come riporta Gazzetta.it, hanno fatto meglio solo Barcellona (83.200), Borussia Dortmund (81.235), Bayern (75.106) e Manchester United (73.842).

Contro l'Atalanta è inoltre arrivato il settimo sold out in campionato, l'undicesimo della stagione, erano stati cinque lo scorso anno in serie A. Passione che dà una mano anche al bilancio: se il record di incasso finora appartenenza a Inter-Barcellona del 2019 con 7,9 milioni di euro, quest'anno il dato si è superato ben due volte. Contro il Benfica si sono incassati 8,2 milioni di euro, nell'euroderby con il Milan ben 12,5 milioni. Un incasso totale nell'anno dal botteghino superiore agli 80 milioni di euro.