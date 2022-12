Dopo aver sconfitto il Manchester United ieri in amichevole, il Betis Siviglia si trasferirà a Marbella per effettuare un piccolo stage di preparazione. Domani, il gruppo di Manuel Pellegrini si trasferirà al Marbella Football Center dove si allenerà fino a sabato, giorno in cui è previsto il nuovo test contro l'Inter di Simone Inzaghi alle ore 18.