Dopo quanto accaduto ieri durante il match di Serie B tra Brescia e Sampdoria, passato alle cronache per l'ennesimo episodio di razzismo andato in scena negli stadi italiani, che ha visto protagonista l'interista in prestito ai doriani Akinsanmiro, la Lega B prende posizione: "'È necessario investire sulla cultura del rispetto' questo il commento del presidente della Lega B Paolo Bedin agli incresciosi fatti verificatisi ieri in due stadi della cadetteria.

'Si tratta di comportamenti ormai inaccettabili, oltre che anacronistici, fuori dal contesto sociale nel quale viviamo. Il rispetto della persona, fuori e dentro il campo, è un valore primario e inviolabile che lo sport deve valorizzare, mai calpestare'.

Con AIA e Can si andrà a definire un protocollo che disciplini in maniera uniforme l’eventuale fattispecie di cori razzisti durante le partite. La Lega e i suoi club, inoltre, si faranno interpreti nelle prossime settimane di una serie di iniziative volte al contrasto di ogni forma di razzismo, violenza e prevaricazione" si legge nella nota pubblicata.

