Dopo l'eliminazione da Qatar 2022 ad opera della Macedonia del Nord, l'Italia vince in casa della Turchia per 3-1 grazie a un gol di Cristante (35') e a una doppietta di Raspadori (39' e 69') dopo la rete iniziale di Under (4'). Nel finale la firma di Serdar Dursun (83'). Errore di Donnarumma sulle due firme dei turchi, l'estremo difensore si riscatta evitando il 3-3 nel finale ancora su tentativo di Serdar Dursun. In campo per 77' Calhanoglu, un minuto prima l'ingresso in campo di Bastoni al posto di Chiellini, mentre sempre al 76' Sensi sostituisce Pessina.