L’Italia di Luciano Spalletti, grazie ai risultati positivi ottenuti contro Belgio e Israele in Nations League, si avvicina alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta della competizione e ora ha anche la certezza di essere in prima fascia per il sorteggio di dicembre in vista delle qualificazioni per i Mondiali 2026 in USA, Messico e Canada.

Non solo: gli Azzurri, con i quattro punti raccolti in questa sosta di ottobre, scalano una posizione nel ranking FIFA scavalcando la Colombia al nono posto. Nella classifica, comandata sempre dall'Argentina, si registra un cambiamento anche alla settima posizione col Portogallo che ha superato i Paesi Bassi, ora insidiati proprio dall'Italia.