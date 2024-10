Trentadue qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 26, 47 per la Coppa d'Africa CAF 2025, 79 partite della Nations League e 17 amichevoli sono state giocate durante l'ultima finestra internazionale, rendendo ottobre 2024 un mese particolarmente intenso per il calcio e uno che ha portato a una serie di cambiamenti nel Ranking FIFA/Coca-Cola per Nazionali.

Tutto invariato il podio, anche se l'Argentina, sempre al comando, vede il suo vantaggio su Francia (2a) e Spagna (3a) ridotto. Inghilterra (4a), Brasile (5a) e Belgio (6a) hanno mantenuto le loro posizioni, mentre il Portogallo ha fatto un balzo in avanti, piazzandosi al settimo posto, così come l'Italia, ora nona alle spalle dei Paesi Bassi, che hanno perso una posizione. La Colombia chiude la top 10, con la Germania che incalza.

Più in basso nella graduatoria, l'Algeria (37°, in rialzo di 4 posizioni), il Perù (38°, in rialzo di 5 posizioni) e la Grecia (42°, in rialzo di 6 posizioni) hanno tutte guadagnato terreno; il Camerun (49°, in rialzo di 4 posizioni) è tornato tra le prime 50. Altre squadre africane che hanno fatto progressi significativi nella classifica includono la Guinea Equatoriale (88°, in rialzo di 6), lo Zimbabwe (117°, in rialzo di 7), il Gambia (128°, in rialzo di 7) e il Botswana (140°, in rialzo di 7).

C'è ulteriore motivo di festeggiare per l'Africa poiché altre due squadre CAF hanno scalato più posizioni (dieci) in questa edizione della classifica, ovvero Comore (108°) e Sudan (110°), che hanno avuto la meglio rispettivamente su Tunisia e Ghana nei loro recenti duelli in casa e in trasferta come parte delle qualificazioni per la Coppa d'Africa 2025.