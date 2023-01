La Serie A, dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar 2022, ha ripreso la sua corsa, con le 20 sorelle pronte a darsi battaglia per il raggiungimento del proprio obiettivo. Al centro dell’attenzione dei tifosi e dei media c’è la lotta scudetto che vede il Napoli dominare su Inter, Milan, Roma, Lazio e Juventus. I partenopei continuano senza sosta la loro rincorsa al titolo che manca da ben trent’anni, con i supporters che al momento non ne vogliono sapere di sentire la parola Scudetto. A citare questa parola, però, ci pensano i bookmakers, da sempre punto di riferimento per capire l’andamento del campionato. Girando per il web, oltre ad apprendere come ottenere e usare il codice bonus bet365, possiamo trovare le quote che indicano perfettamente quali sono le favorite alla vittoria finale!

Cosa dicono le quote? Riuscirà il Napoli a vincere il tricolore oppure le rivali ribalteranno tutto? Proviamo a scoprirlo!

Napoli favorito, ma occhio all’Inter

Il Napoli di Luciano Spalletti sta giocando una stagione incredibile, probabilmente la migliore fino a questo momento. Le ottimi prestazioni sul campo le hanno permesso di maturare un distacco importante dalle inseguitrici, in primis l’Inter. Secondo quanto pronosticato dai bookmakers la squadra nerazzurra è l’unica in questo momento a poter prendere il posto dei partenopei in cima alla classifica. A favorire ciò non c’è solamente la forza dell’organico della quadra di Simone Inzaghi, ma anche l’incredibile vittoria a San Siro che ha decretato la prima sconfitta del Napoli.

Certamente il campionato è ancora lungo e manca ancora tutto il girone di ritorno, ma la sensazione è che l’Inter possa impensierire e non poco i ragazzi di Spalletti. Guardando le quote dei bookmakers notiamo come al Napoli venga assegnata un valore di 1.25, frutto delle ottime prestazioni che sono valse il primato in classifica e i favori dei pronostici. Subito dietro, invece, ci sono i nerazzurri, con una quotazione di 7.50. L’Inter fino a questo momento ha avuto delle prestazioni altalenanti, risultando più volte in difficoltà, ma al momento è l’unica squadra a poter battere i partenopei. La speranza dei tifosi interisti è che il club arrivi allo scontro diretto con gli azzurri con una distanza minore, così da attuare un sorpasso che avrebbe del clamoroso.