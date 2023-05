Weekend decisivo in arrivo per la Serie A che vedrà affrontarsi tra loro tutte le squadre tra il secondo e settimo posto. La Lazio, dopo la sconfitta con l'Inter, seconda consecutiva, è tornata ieri alla vittoria per 2-0 contro il Sassuolo. Risultato che gli ha permesso di mantenere solida la seconda seconda posizione in classifica e il ritorno in Champions League all'orizzonte che per la squadra di Sarri è offerto a 1,15 sia su Sisal che su Planetwin365.

A seguire i laziali è l'Inter che, reduce dalla terza vittoria consecutiva, è quotata a 1,55. Balzo in avanti anche per gli altri nerazzurri dell’Atalanta, anche loro vincenti da tre giornate, il cui piazzamento nella top-4 è sceso a 2,75, ma sempre in ritardo su Milan e Roma, fermate sul pari mercoledì sera rispettivamente dalla Cremonese e dal Monza, proposte in Champions League a 1,78 e 2,25 volte la posta.