Torna in settimana la Coppa Italia con le partite dei sedicesimi di finale, con l'Inter che guarda con attenzione al San Nicola dove si giocherà Bari-Parma, sfida dalla quale uscirà l'avversaria per gli ottavi di finale di gennaio. Intanto, c’è grande equilibrio nelle lavagne antepost per la vincente della competizione, con Inter, Milan e Napoli alla stessa quota per il successo finale, 4,50, seguite dalla Juventus a 5,50, dalla Roma a 7,50 e dalla Lazio a 10