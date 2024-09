Torna la Coppa Italia con i sedicesimi di finale in programma questa settimana, a partire da oggii. Con il Napoli unica big di Serie A in campo contro il Palermo. i bookmaker si concentrano già su chi potrà mettere le mani sul trofeo. In pole, il lavagna, l'Inter che, negli ottavi di dicembre, affronterà la vincente di Udinese-Salernitana: la decima coppa dei nerazzurri si gioca infatti a 2,95 su 888sport e a 3 su William Hill. In seconda fila la Juventus a 4,90, che dovrà vedersela con una fra Cagliari e Cremonese.

Chiude il podio delle favorite, a 7, il Milan di Paulo Fonseca, rilanciato dal derby appena vinto, che precede di poco il Napoli, a 9 volte la posta. Più staccate l'Atalanta a 11 e la Roma – che sfiderà la vincente del derby di Genova – per cui il decimo sigillo paga 13. Si giocano invece a 15 e 19 i colpi di Lazio – che potrebbe affrontare i partenopei agli ottavi – e Bologna.