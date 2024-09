Il Manchester City è favorito per una vittoria sull'Inter. Gli esperti di William Hill e 888sport vedono i Citizens favoriti tra 1,50 e 1,52, mentre l'Inter si gioca tra 6 e 6,40. Il pareggio paga 4,33, l'Over è in vantaggio a 1,60 sull'Under, a 2,25. L'ipotesi Goal (1,7) è avanti sul No Goal (2,05). Tra i marcatori Lautaro Martinez è a 3,50, mentre Haaland è a 1,55.