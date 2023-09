Dusan Vlahovic trascina la Juventus contro la Lazio, con una doppietta di pregevole fattura, e si porta a -1 dalla vetta della classifica marcatori occupata da Lautaro Martinez, a secco per la prima volta in stagione. Il serbo capocannoniere si gioca a 4,50 su Goldbet, quota che sale a 7,10 per gli esperti di Scommessemania, al terzo posto in lavagna dietro proprio al capitano nerazzurro, visto al primo posto a fine stagione tra 2,25 e 3,05, tallonato dal capocannoniere in carica, Victor Osimhen, il cui bis oscilla tra 2,75 e 3,05.

A quota 4 reti - come Vlahovic - c’è Olivier Giroud, anche lui a digiuno nel derby di Milano, e ora offerto a 10, mentre avanza per i bookie la coppia romanista Romelu Lukaku-Paulo Dybala, entrambi a segno per la prima volta in campionato contro l’Empoli. L’acuto del belga vale 12 volte la posta, mentre la Joya capocannoniere a maggio sale a 21,40.