Inter, Barcellona, PSG e Arsenal. Queste sono le quattro semifinaliste della Champions League 2024-2025. Un percorso lungo, difficile, che ha visto i club sfidare le migliori squadre europee e arrivare fino al penultimo atto della competizione. Giocatori che si sono resi assolutamente protagonisti nelle otto partite della fase a girone unico e nelle successive a eliminazione diretta. Tanti, ben quattro, i marcatori andati oltre la doppia cifra. Nella classifica generale però tutto potrebbe ancora cambiare e ci sono ancora diversi atleti in gara che potrebbero scavalcare i rivali.

Il bookmaker Betaland ha aggiornato le quote Antepost di capocannoniere del torneo mettendo Raphinha del Barcellona davanti a tutti a quota 2.10 visti i 12 gol, uno solo in meno di Serhou Guirassy che però non potrà più avere la possibilità di aumentare il bottino. Nonostante tutto la punta del Borussia Dortmund è seconda a 2.60. Insegue con due gol in meno Robert Lewandowski, sempre del Barcellona, a 3.25. Lautaro Martinez a quota 25.00 viste le otto reti, quattro in meno di Raphinha. Ousmane Dembele a 40.00 con sette gol, Yamal e Saka a 500.00. Vedere Marcus Thuram trionfare paga 700 volte la posta in gioco.