Discorso rimandato all'ultima giornata per l'Italia Under 21 di Paolo Nicolato che in Svezia non va oltre l'1-1. Gli azzurri, primi nel girone F, avranno a disposizione due risultati su tre contro l'Irlanda, seconda, nell'ultima giornata per staccare il pass di Euro2023.

In campo i nerazzurri Esposito (partito dalla panchina e subentrato in campo nel finale) e Pirola, reduci dai prestiti con Basilea e Monza, e l'obiettivo di mercato Cambiaso in forza al Genoa.