Il Barcellona è una delle squadre del gotha del calcio che non parteciperanno al primo Mondiale per Club extra-large della storia, in programma la prossima estate negli Stati Uniti. Un'assenza che comunque non toglierà tutto il fascino al torneo, secondo la leggenda del club blaugrana Charles Puyol: "Penso che questa sia un'opportunità per guardare una competizione incredibile, anche se sfortunatamente la mia squadra non giocherà - le parole dell'ex difensore a Fifa.com -. È un peccato, ma questo è il calcio. Dovremo impegnarci per giocare la prossima edizione. Sono sicuro che questa sarà una festa del calcio in cui noi tifosi potremo goderci partite incredibili".