Al termine della rotonda affermazione contro il Tolosa, in conferenza stampa s'è presentato il tecnico del PSG Christophe Galtier, che s'è soffermato ovviamente sull'ultimo colpo di mercato che dalle parti di Parigi hanno intenzione di operare: "Spero che riusciremo a comprare il difensore centrale. Dobbiamo aspettare fino a domani, non ho nessuna informazione sull'argomento. Skriniar? È possibile perché la finestra di mercato è ancora aperta, ma non lo so. Sicuramente sei più informato di me (ride, riferendosi al giornalista, ndr).