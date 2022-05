Secondo quanto appreso da Il Giorno e dal sito Sestonotizie.it, che ha interpellato fonti vicine al club nerazzurro, la Pro Sesto di Mauro Ferrero e l’Inter sarebbero al lavoro per rendere ancora più forte la collaborazione che già consente alla Primavera interista di giocare allo stadio Breda. Tutto ciò si concretizzerebbe con l'inserimento nei quadri tecnici della compagine militante in Serie C di Gianluca Andrissi, uomo di fiducia di Piero Ausilio come direttore sportivo al posto di Jacopo Colombo.