In attesa dell'appuntamento di domani, quando sarà tolto il velo sulla Champions League 2022-2023, la stampa europea comincia ad avanzare le proprie ipotesi sulla potenziale difficoltà dei gironi. Con una certezza: l'Inter è vista come uno degli spauracchi, se non il principale, tra le squadre inserite in terza fascia. L'eventuale incrocio coi nerazzurri rappresenta una costante dei vari 'gruppi della morte' ipotizzati ad esempio in Spagna, dove si prevede che un eventuale incrocio con la squadra di Simone Inzaghi equivarrebbe ad una sudata importante per il Barcellona al fine di garantirsi gli ottavi di finale secondo il quotidiano Sport; oppure in Francia, dove per CNews un gruppo con Real Madrid, Tottenham e Inter sarebbe l'incubo più grande per l'Olympique Marsiglia di Igor Tudor, ipotesi sposata anche dal quotidiano argentino Olé.