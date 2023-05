Il Manchester United farà parte delle 32 squadre che disputeranno i gironi di Champions League nella prossima stagione. La qualificazione aritmetica è arrivata in serata, grazie al 4-1 netto rifilato dalla squadra di Erik ten Hag al Chelsea, tristemente al 12esimo posto a una giornata dalla fine della Premier League.

Ne fa le spese il Liverpool, l'esclusa eccellente dell'edizione 2023-24, in attesa di capire che cosa succederà, per esempio, alla Juve: Jurgen Klopp, quinto, dovrà accontentarsi dell'Europa League. Gli altri tre posti erano già stati assegnati al Manchester City campione d'Inghilterra, all'Arsenal e al Newcastle, che torna a giocare la principale competizione europea per club a vent'anni dall'ultima volta.