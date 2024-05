Premier League, Liga e i sindacati dei giocatori PFA e FifPro si schierano pesantemente contro il Mondiale per club. Secondo il Sun, infatti, le due leghe e i sindacati avrebbero minacciato azioni legali se la Fifa non rinvierà il torneo in programma per l'estate 2025.

"Il calcio sta uccidendo il proprio prodotto - afferma Maheta Molango, presidente della PFA - Chi gestisce il gioco deve ascoltare. Se non lo fanno, allora come sindacati abbiamo la responsabilità di agire nei confronti dei giocatori e la via legale è il passo successivo. Gli organi di governo hanno avuto tutte le possibilità di impegnarsi in modo significativo con noi su questo argomento, ma non sono riusciti a farlo. I carichi di lavoro attuali dei giocatori sono insostenibili. Le persone si stanno rendendo conto che la quantità di partite inserite nel calendario delle partite semplicemente non funziona".