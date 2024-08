Si sono disputate le prime partite di andata dei playoff per la qualificazione alla Champions League, l'ultimo passaggio che qualificherà le rimanenti sette squadre alla competizione. La vittoria più pesante è quella della Dinamo Zagabria, che stende con un secco 3-0 il Qarabag grazie alla rete dell'ex Genoa e Torino Marko Pjaca e alla doppietta di Sandro Kulenovic e mette una seria ipoteca sulla qualificazione.

Vince anche il Lille, che supera lo Slavia Praga per 2-0 coi gol Jonathan David ed Edon Zhegrova. I cechi trovano due volte la via della rete, ma in entrambi i casi l'arbitro polacco Szymon Marciniak vanifica tutto per irregolarità. Si impone invece per 2-1 il Bodo/Glimt, che gioca un'ottima partita capitalizzando coi gol di Odin Bjortuft e di Isak Maatta, ma al 75esimo subisce la rete di Ognjen Mimovic che rimette in carreggiata la Stella Rossa in vista del ritorno al Marakana di Belgrado.