Nuovi progetti solidali in vista per la Fondazione P.U.P.I. di Javier Zanetti, l'organizzazione non profit fondata insieme alla moglie Paula de la Fuente per la protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Parte infatti da oggi la sinergia con il sito di informazione sportiva Planetwin365.news, che sarà Media Supporter e sostenitore delle iniziative solidali della Fondazione. Il capitano del Triplete avrà una rubrica dedicata sul portale, nella quale racconterà le attività benefiche portate avanti e quelle ancora da sviluppare.