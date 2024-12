Intervistato da Parions Sport, l'ex calciatore francese Robert Pires ha parlato dell'Inter di Simone Inzaghi, lodando alcuni calciatori dei campioni d'Italia. Parole al miele che però non esprime nei confronti dei connazionali Thuram e Pavard. "Simone Inzaghi ha davvero una bella squadra, con ottimi giocatori - ha premesso -. Io guardo sempre la finezza di un giocatore e devo dire che Hakan Calhanoglu ha veramente una marcia in più. Lautaro Martinez è il marcatore per eccellenza, ma perché un attaccante segni servono sempre buoni centrocampisti. Penso che avere Calhanoglu, Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan non sia affatto male. Così come sulla sinistra hanno un ottimo 'piston' (il termine francese col quale vengono identificati i terzini a tutta fascia, ndr) come Federico Dimarco".