Nella conferenza stampa odierna di Stefano Pioli c'è spazio anche per un confronto tra la stagione del Milan e quella dell'Inter. "Gap con l'Inter reale? I 14 punti sono reali, perché la classifica non la possiamo cambiare - afferma il tecnico -. Loro hanno fatto un campionato eccezionale, mentre noi, soprattutto in un mese, non siamo riusciti a ottenere qualche vittoria in più. Negli ultimi 2-3 mesi siamo stati una squadra molto competitiva, dobbiamo continuare così fino alla fine".

Pioli parla in conferenza anche del caso Acerbi-Juan Jesus: "Diventa difficile per me giudicare l'episodio perché non ho tutto sotto mano, ma non possiamo che essere tutti contro gli episodi di razzismo negli stadi. È ora di smetterla". Il tecnico cita l'Inter anche parlando della gara con la Fiorentina. "La Viola in casa ha perso solo con l'Inter 1-0 e non meritava di perdere", secondo Pioli.