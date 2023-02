Rafaela Pimenta , l'avvocata brasiliana che ha preso le redini dell'agenzia 'One' dopo la scomparsa di Mino Raiola , è stata protagonista di una lunga chiacchierata con il quotidiano spagnolo AS . Tanti i temi trattati, compreso quello del ruolo degli agenti nel mondo del calcio: "Il mio pensiero è sempre stato allineato a quello di Mino, ecco perché siamo stati insieme per 25 anni - le sue parole -. Mino non ha combattuto contro la FIFA, stava cercando di spiegare cosa fa un agente di calcio. E ovviamente ci sono agenti buoni e cattivi, come i dottori, e nessuno vuole uccidere tutti i dottori del mondo. L'agente è un attore importante in questo mercato".

Cosa ne pensi del regolamento per gli agenti recentemente approvato dalla FIFA?

"Qui sono influenzata dalla mia formazione giuridica. Quando vedo un regolamento che, a mio avviso, non è conforme alle leggi nazionali, non lo accetto. Ecco perché lo porteremo in tribunale".

Ha senso limitare le commissioni degli agenti?

"Qualcosa che non è coerente con la legge non ha senso. Tutti gli abusi di potere e le dittature iniziano con piccole cose. Questo regolamento è una grande o piccola violazione delle libertà? Non importa, perché una violazione della libertà può portare a qualcosa di più. Ho vissuto la dittatura in Brasile, e lì la legge non esisteva più. Quella dittatura è iniziata con piccole cose, con piccoli abusi da parte del governo. E poi, se ai militari non piaceva il testo di una canzone, si poteva morire. Tutto ciò che va contro la legge, per me, non può essere accolto. Limitare le commissioni non è il punto principale per me. Il problema è che si tratta di un intervento di libertà contrattuale tra le parti. Un'organizzazione non governativa non può farlo. Non puoi fare quell'intervento di iniziativa privata".