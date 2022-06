Nella lunga intervista rilasciata a TMW Radio, Gianluca Petrachi, che ha risposto anche sulla trattativa dell'Inter per Gleison Bremer, ha anche elogiato il lavoro di Beppe Marotta. "Staff per la comunicazione anche per i ds? Non amo la comunicazione, anche se non ho paura di mettermi davanti a un microfono. È nel dopo che non riesco a curare certi tipi di rapporto. Marotta è un DG, si occupa della gestione. Lui lavora con Ausilio, quindi ha una capacità enorme nella gestione di certi particolari. Per un ds è più difficile. Io c'ho messo la faccia nella Roma, perché in momenti di difficoltà mi sono trovato esposto. Il mio lavoro mi ha sempre spinto a prendermi delle responsabilità" ha detto.