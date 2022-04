Gianluca Petrachi, direttore sportivo con un passato in diverse squadre di Serie A, ha raccontato in una diretta a OCW Sport il perché del mancato passaggio di Antonio Conte alla Roma ai tempi in cui lavorava per i giallorossi. "A volte ci sono dei momenti storici in cui i dettagli possono fare la differenza. Si poteva fare qualcosa in più in quel momento e non lo si è fatto. Il calciatore, l'allenatore, il direttore vivono di empatie. Le parole supportate dai fatti fanno la differenza. In quel momento c'erano tante parole ma i fatti non erano così sostanziosi", ha detto Petrachi.