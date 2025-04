Benjamin Pavard, difensore dei nerazzurri, ha parlato a Sky Sport esprimendo le sue sensazioni in vista della sfida contro il Bayern Monaco: "Senza dubbio quello dell'andata è un risultato importante, visto che loro non perdono tante partite in casa. Abbiamo fatto il 50% del lavoro, adesso dobbiamo fare di tutto per passare il turno. Il pericolo? Sono abituati a giocare queste partite, vincono tanti trofei. Andranno all'attacco, sono forti difensivamente e giocano bene a calcio. Dovranno attaccare tanto ma saranno attenti dietro".

Vi sentite favoriti?

"Penso sia 50/50. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma c'è la gara di questa sera".