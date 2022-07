Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, consiglia la Juventus nelle mosse per rimpiazzare l'eventuale partenza dell'olandese De Ligt: "I bianconeri devono valutare il possibile sostituto, in realtà ci sarebbero i soldi per il doppio colpo: Koulibaly e Bremer - ha spiegato a 'RadioBianconera' -. Quest'ultimo anche nel mirino dell'Inter. Sul senegalese De Laurentiis alla fine potrebbe anche cedere”.