Nel corso della conferenza stampa successiva al match vinto contro la Salernitana, José Mourinho ha fatto chiarezza sul parapiglia avvenuto subito dopo il triplice fischio: "Io non nascondo mai la verità, come fa qualche club o la polizia. Io la verità non la cambio. Una persona della mia panchina ha detto 'voi tornate in serie B'. Loro non erano contenti e mi sono scusato per il ragazzo che ha parlato. Per la gente civilizzata quello che succede in campo rimane in campo, certo tra 45' non ci sarà nessuno ad aspettare qualcuno fuori per dargli un pugno in faccia". No comment, invece, alle parole di Walter Sabatini: "Non mi piace parlare delle altre persone, con tutto il rispetto per lui".