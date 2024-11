"Per puntare al titolo, servono almeno 85 punti, che significano pochissimi errori in una stagione. Il record dell'Atalanta è 78 punti, quindi superare quella soglia non sarà facile", ha ammesso Papu Gomez a L'Eco di Bergamo, dove l'ex capitano della Dea ha detto la sua sulle possibilità scudetto della squadra di Gasperini: "Ma quest’anno la quota potrebbe essere più bassa - aggiunge ammorbidendosi sulle possibilità di riuscita dell'impresa -, non vedo corazzate imbattibili. L’Atalanta ha una rosa solida e può giocarsela, ma tutto dipenderà dalla gestione delle energie tra campionato, Champions e Coppa Italia".

Come vede l’Inter e le altre avversarie?

"L’Inter è ancora la più forte, ma non ha lo stesso impatto della scorsa stagione. Dopo di loro vedo l’Atalanta: è una squadra fatta e completa, più del Napoli, del Milan o della Juve, che è ancora in costruzione. Anche la Lazio sta facendo bene, ma non è a certi livelli. Questo può essere un anno speciale per la Dea."