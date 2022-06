Ospite di Sky Sport, Christian Panucci si è detto contento per lo scudetto numero 19 conquistato dal Milan, club nel quale ha militato dal 1993 al 1997 vncendo tutto: "La favorita era l'Inter, quindi il Milan ha fatto un lavoro straordinario - le parole dell'ex terzino -. I rossoneri hanno dato una bella immagine di come si gestisce una società, poi do grandi meriti a Pioli e ai gocatori. E' stata una bella cavalcata".